Grozljiva nesreča pri delu v Ljubljani

LJUBLJANA – Ob 14. uri je na Litijski cesti v podjetju TO-MA Palete, d. o. o., na delavca z višine padla paleta in ga poškodovala po glavi. Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči, poroča uprava za zaščito in reševanje. Poškodovanca so oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana. O dogodku so bile obveščene pristojne