Srbi na Brezovici ukradli za 11 tisoč evrov elektrike. Razlog pa ...

Namesto pri uživalcih je trava pristala v rokah policistov. FOTO: JOŽE SUHADOLNIK

Smola za nepridiprave, organi so jih ujeli kmalu po žetvi.

Puriću je žal, Pavlovića je sram, Zdravković pa meni, da je kaznovan prestrogo.

LJUBLJANA –inso rojeni v Užicah, v Srbiji imajo tudi naslove svojih prebivališč. Le nekaj jih povezuje s Slovenijo, to je operativna evidenca; 39-letni Pavlović je pri nas evidentiran zaradi velike tatvine, ponarejanja listin, pečanja z drogo in nelegalne posesti orožja, 40-letni Purić zaradi velike tatvine, prikrivanja in težkega dejanja zoper varnost v prometu, 41-letni Zdravković pa zaradi velike tatvine in napada na uradno osebo.Protestirajo, da za ničesar od navedenega niso bili obsojeni, saj gre le za evidenco policije. Zdaj so zaradi skupnega jim greha le spoznani za krive, v imenu slovenskega ljudstva bodo morali žuliti zaporniške žimnice. Že od konca novembra pa spijo na priporniških.Nič hudega sluteča. jim je maja lani na Logu pri Brezovici oddala hišo. V naslednjih mesecih se ji ni zdelo nič sumljivo, ko sta denimo z možem pred hišo videla paleto, sta sklepala, da fantje pripravljajo drva za kurjavo. Potem sta ugotovila, da je okolica vse bolj zanemarjena, zato sta se odločila potrkati na vrata ter najemnike opozoriti, naj bodo skrbnejši, a jima nihče ni odprl. Hči je nekega dne opazila, da je iz hiše na električni drog napeljan kabel, potem pa je družino doletel klic iz Elektra Ljubljane, da jim iz njihove hiše kradejo elektriko, zato so primer prijavili preiskovalcem zločinov.Na Log so se zapodili kriminalisti in trojica se je znašla za zapahi. Pred kazenskim sodnikom okrožnega sodišča v Ljubljaniso priznali krivdo po obtožbi. Ta jim je očitala, da so na Logu od lanskega maja do novembra v štirih posebej prirejenih prostorih uredili laboratorij za gojenje konoplje.Ta je brstela v naravnost idealnih razmerah, pri tem so ji pomagali ventilatorji, filtri za prezračevanje zraka, močna svetlobna telesa in naprave za uravnavanje temperature. Prepovedane rastline so Srbi pridno zalivali in 19. novembra je potekala prva žetev. Pričakovani izplen bi moral biti okrog 15 kilogramov, po preprodaji na črnem trgu bi bil dobiček več kot donosen.Kriminalisti so torej preiskovali sum kraje elektrike, zato so se napotili do te hiše. Ko so prispeli do nje, so res zagledali »sumljivo električno napeljavo, zaradi česar je večkrat vrglo ven elektriko v vsem naselju«, se je pozneje spominjal eden od mož postave. Drugi pa je pripomnil: »Zaznali smo tudi močan vonj po marihuani.« To se je skladalo z anonimnim klicem občana na policijo, da »iz te hiše smrdi po travi«. »Po močnem vonju smo takoj vedeli, da gre za laboratorij, in v tem primeru je bil profesionalno nameščen,« je dejal kriminalist.Ne gre verjeti, da bi bila v omenjeno zgodbo vpletena le trojica obtožencev, zagotovo so imeli pomagače v Sloveniji, vendar so se odločili, da vso krivdo prevzamejo nase, podatke o preostalih gojiteljih pa zadržijo zase. Obsojeni so zaradi gojenje droge in zaradi velike tatvine, ki so jo zagrešili na vlomni način. »Iz električne omarice v lasti Elektra Ljubljane so protipravno jemali elektriko in to družbo oškodovali za 11.418 evrov,« je bil očitek iz obtožbe.Pavlović jo je odnesel z enotno kaznijo 15 mesecev zapora, Purić in Zdravković pa bosta v ječi eno leto in en mesec. Pavlovića je ob tem doletela stranska kazen dveletnega izgona tujca iz Slovenije, vsi trije pa morajo Elektru Ljubljana povrniti vrednost ukradene elektrike. Opremo za gojenje jim je sodišče kajpak zaseglo.