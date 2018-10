VODICE PRI GABROVKI – Malo pred 11. uro so policiste obvestili o požaru v Vodicah pri Gabrovki. Po prvih podatkih je zagorelo v drvarnici, nato pa se je požar razširil na ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci so ognjene zublje ukrotili in pogasili, zdaj pa sledi preiskava.V požaru ni bil nihče poškodovan, so še sporočili iz PU Ljubljana.