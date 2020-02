Spravljal je les, ko mu je stisnilo nogo

V soboto okoli 10. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o nesreči pri spravilu drevesa v okolici Toškega Čela. Moškemu je deblo stisnilo nogo in ga lažje poškodovalo. Policisti zadevo raziskujejo. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo, so sporočili iz PU Ljubljana.



Ob tem so policisti še izpostavili, da smo v obdobju, ko je zaradi vremenskih razmer v gozdovih tudi na območju PU Ljubljana veliko podrtega drevja. »Policisti želimo, da ste pri sečnji dreves in čiščenju gozdnih površin varni. Opozarjamo, da se v gozd ne odpravljajte sami in da ste pri sečnji in spravilu lesa posebej previdni. Upoštevajte pravila varnosti pri delu, usposobite se za varno delo z motorno žago, ter uporabljajte vso potrebno zaščitno opremo (čelado z glušniki, protivrezno obutev in hlače). Svetujemo, da zahtevna in nevarna opravila prepustite usposobljenim osebam. Tudi drugi obiskovalci gozdov pazite na lastno varnost in se ne gibajte pod podrtim drevjem.«