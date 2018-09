Specialci, letalska policija, več drugih enot v filmski akciji: lov na 31-letnika

AJDOVŠČINA – V soboto zjutraj so na podlagi širših operativnih aktivnosti policistov Specialne enote policije GPU,

policistov Letalske policijske enote, policistov Posebne policijske enote PU Nova Gorica in policistov drugih policijskih enot z območja PU Nova Gorica, prijeli 31–letnega državljana Ukrajine, ki je osumljen kaznivega dejanja tatvine (po 204. členu KZ-1) in kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko ta opravlja uradne naloge (po določilu 300 čl. KZ-1).



Kot smo že poročali, so zjutraj italijanski policisti na hitri cesti na Vrtojbi v smeri Slovenije ustavljali kombinirano vozilo ukrajinskih registrskih številk. Namesto da bi ustavil, je voznik zapeljal čez državno mejo v smeri proti Ajdovščini.



Zoper omenjenega osumljenca je bilo na podlagi 2. odstavka 157. člena Zakona o kazenskem postopku odrejeno pridržanje.



Kriminalisti Sektorja Kriminalistične policije PU Nova Gorica nadaljujejo z intenzivno preiskavo primera, so sporočili s PU Nova Gorica.



Obenem se policisti PU Nova Gorica vsem krajanom, ki so pri izvajanju operativnih nalog, sodelovali s posredovanjem informacij, zahvaljujejo.