LJUBLJANA – Policijo so v soboto okoli 23. ure obvestili o kršitvi javnega red in miru na Dunajski cesti, poroča PU Ljubljana.



Na kraju so posredovali policisti, ki so ugotovili, da se je voznik taksija do svojih strank v vozilu nedostojno vedel, se izdajal za policista iz tujine in jim na koncu razkazoval tudi pištolo, s katero je mahal po vozilu.



Med postopkom so mu airsoft pištolo zasegli. O okoliščinah dogodka še zbirajo obvestila.