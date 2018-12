Šokantno razkritje ravnatelja Merca o tem, kako sta fanta trpinčila dekleti

LJUBLJANA – Potem ko so prejšnji teden umaknili obtožni predlog zoper upokojenega ravnatelja Dušanu Mercu, ki se mu je očitalo nevestno delo v službi, je ta za Delo spregovoril, kaj se je dogajalo leta 2013. »Dva otroka sta storila tri hude stvari: z dobesednim utapljanjem sta onemogočila dve sošolki, drugo za drugo, sledila je spolna zloraba, naslednji dan pa po hodnikih norčevanje iz žrtev. To so zelo hude stvari in jaz kot ravnatelj sem tako ravnanje ustavil.«



Kritično je Merc spregovoril o inšpekcijskem delu. Inšpektoratu pa so ga prijavili starši fantov. »Inšpektor nikoli ni vprašal, kaj je z žrtvami. Tega ni bil sposoben. To je glavni greh. Formalno je opravil inšpekcijski pregled, vendar je zavračal dokumente, s katerimi bi si dogodek pojasnil. Ni imel pojma, za kaj gre. Inšpektoratu zamerim, da ni opravil razgovora z mano, nikoli nismo razčistili. /.../ Meni inšpektor, na primer, očita, da nisem kaznoval in da nisem opravil pogovora v razredu. Poslušajte: tisti trenutek, ko je ženska posiljena, nima ne ravnatelj ne policist – nihče nima več pravice vprašati, kako je bilo. Ker bi to bil grozljiv poseg v integriteto človeka. Ampak ne, ta inšpektor, ki je bivši policist, je preprosto v svojih zapisnikih vztrajal pri takih neumnostih.«