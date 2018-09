Šok na Gorenjskem: v ribniku našli mrtvo osebo

ČEŠNJEVEK – Ob 0.14 so v naselju Češnjevek v ribniku opazili utopljeno osebo. Posredovali so gasilci JZ GRS Kranj in PGD Cerklje. Osebo, ki je bila v vodi, so izvlekli še pred prihodom gasilcev prisotni ljudje. Oživljanje, pri katerem so pomagali tudi gasilci in policisti, ni bilo uspešno, dežurna zdravnica je le potrdila smrt.



Umrlo osebo so prenesli do mesta, kjer ga je prevzela pogrebna služba, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Dogodek so obravnavali tudi kranjski kriminalisti. Po prvih podatkih je smrt posledica utopitve, okoliščine ne kažejo na tujo krivdo za dogodek, so sporočili iz PU Kranj.