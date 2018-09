FOTO: So za smrt krivi dobri znanci? Na Jesenicah našli truplo

JESENICE – Gorenjski kriminalisti so v nedeljo na Jesenicah obravnavali sumljivo smrt moškega, na čigar truplu so našli znake nasilja. V policijski akciji so odkrili osumljence, dva moška in žensko, ki so v policijskem pridržanju. Preiskava pa še poteka.



Kot so danes sporočili iz PU Kranj, je moški je umrl v 24 urah pred obravnavo dogodka. Kraj dogodka sta si v nedeljo poleg kriminalistov ogledala tudi dežurni preiskovalni sodnik in državna tožilka. V iskanje osumljencev pa so bili vključeni policijski helikopter in večje število policistov ter kriminalistov. Trije osumljenci, ki so bili s pokojnim dobri znanci, so že od nedelje v 48-urnem policijskem pridržanju. V današnjem nadaljevanju preiskave kriminalisti preverjajo vloge posameznikov za smrt osebe in druge okoliščine dogodka. Več podatkov bodo sporočili po zaključenih aktivnostih.



Kot še pravi naš sodelavec, ki se je znašel na kraju grozljivega dogodka, smo v prostorih, kjer so našli moškega brez znakov življenja, lahko videli, da policija in kriminalistični tehniki še vedno opravljajo ogled občinskega zavetišča za brezdomce, kjer se je dogodek, predvidoma v sobotnem večeru, tudi pripetil. Uradnih novih podrobnosti o domnevnem uboju še ni, smo pa od okoliških prebivalcev slišali nekaj podrobnosti, ki so seveda še nepreverjene.

Kdo je bil umrli, o njem smo v Slovenskih novicah pisali dobro desetletje nazaj