FOTO: Smrtna nesreča: vozniku tovornjaka (43) zastalo srce, zapeljal v zid

PRESERJE PRI RADOMLJAH – Ob 8.29 je v križišču Kamniške in Industrijske ceste tovorno vozilo iz kamniške smeri zapeljalo čez nasprotni pas ter podrlo semafor, hidrantni priključek, drevo in ograjo zasebne stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci CZR Domžale, ki so s tehničnim posegom rešili voznika in ga predali reševalcem zdravstvenega doma Domžale, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Policijska uprava Ljubljana je bila okoli 8.30 obveščena o prometni nesreči v naselju Preserje pri Radomljah, v kateri je umrla ena oseba. Policisti so ugotovili, da je 43-letni voznik (državljan Srbije) tovornega vozila s pripetim priklopnikom, ki je vozil po regionalni cesti iz Kamnika proti Domžalam, v semaforiziranem križišču pri speljevanju zapeljal naravnost skozi križišče, čeprav je stal na pasu za zavijanje levo. Pri tem je podrl semafor, trčil v betonsko ograjo in nato v smreko ob križišču. Ob trčenju je ostal ukleščen v kabini. Gasilci so ga s tehničnim posegom izvlekli, a je kljub prvi pomoči na kraju nesreče umrl.



Domneva se, da je do nesreče prišlo zaradi zastoja srca voznika. Točen vzrok bo pokazala obdukcija, ki jo je odredila zdravnica.



V nesreči je nastalo za več tisoč evrov materialne škode na prometni infrastrukturi in tovornem vozilu, so sporočili s PU Ljubljana.