Smrtna nesreča: prehiteval kolono in trčil v nasproti vozeči avto

V soboto ob 19.48 se je na glavni cesti Bresternica–Maribor, zunaj naselja Maribor, zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, smo poročali Policija je v poročilu zapisala: »Voznik (32) je vozil osebni avtomobil v smeri Maribora in v desnem preglednem ovinku začel prehitevati kolono vozil pred seboj v trenutku, ko je iz nasprotne strani pripeljal 56-letni voznik osebnega avtomobila. V trčenju je bil 56-letni voznik tako hudo poškodovan, da je umrl na kraju nesreče, 32-letni voznik in njegov 38-letni sopotnik pa sta bila lažje poškodovana.«Uprava za zaščito in reševanje navaja, da so posredovali gasilci GB Maribor. V enem vozilu je ostala ukleščena oseba. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje vozil, s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila in jo predali reševalcem nujne medicinske pomoči iz Maribora ter posuli iztekle tekočine.