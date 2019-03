Smrtna kombinacija: nevarna »igra« na slovenskih cestah

OREHEK – Gorenjski prometni policisti so v torek ob 21. uri obravnavali voznika, ki je proti naselju Orehek, kjer je omejitev 90 km/h, pripeljal s hitrostjo kar 153 km/h.



Še bolj so bili osupli, ko so voznika ustavili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal 0,87 mg/l oziroma skoraj dva promila alkohola. »Gre za smrtno nevarno kombinacijo pretiravanja v dveh najhujših stvareh v prometu – hitrosti in alkoholu,« pišejo v poročilu PU Kranj in dodajajo, da se vozniki s takimi dejanji igrajo zelo nevarno »igro«, ki nikakor ne sodi na cesto.



Žalostno je to, da ne gre za osamljen primer. V zadnjem obdobju so izstopali še:



– z 0,65 mg/l alkohola vozil otroka;

– z 1,20 mg/l alkohola obtičal v križišču;

– namerili so jima 1,01 in 1,16 mg/l alkohola;

– zaradi pijanega voznika (0,67 mg/l) brez vozniškega dovoljenja, da se je izognila trčenju, zapeljala s ceste;

– v Žiganji vasi ob omejitvi 50 km/h vozil s hitrostjo 102 km/h;

– na Savski cesti v Kranju pri omejitvi 50 km/h vozil s hitrostjo 93 km/h itd.