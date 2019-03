Smrkavci odtrgali napravo, ki rešuje življenja

Škode na ohišju AED je za okoli 700 evrov.

Zavedamo se pomembnosti defibrilatorja AED, zato jih imamo v naši občini nameščenih triindvajset, skupaj z mobilnimi jih je trideset.

Koga so motile svetilke? FOTOGRAFIJE: Boštjan Fon

Sprehajalci so nad početjem vandalov zgroženi.

BLED – Gorenjski turistični biser je bil v kratkem času še enkrat tarča vandalov. Neznanci so nedavno razdejali javno toaleto ob Festivalni dvorani, pred dnevi so potolkli stekla na posebej oblikovanih svetilkah vzdolž osrednje promenade, ki jih je poleg svoje vile in kulturno-prosvetnega doma ob župnijski cerkvi oblikoval, predstavnik Plečnikove šole, tokrat je bil tarča defibrilator AED, nameščen za pomoč ob zastojih srca, ki je visel na steni veslaške štartne hišice pod hotelom Park. »Tudi klopi in betonska korita so že frčali v jezero in smo jih morali izvleči, očistiti in namestiti nazaj,« je dejal direktor občinske uprave občine Bled: »Zavedamo se pomembnosti defibrilatorja AED, zato jih imamo v naši občini nameščenih triindvajset, skupaj z mobilnimi jih je trideset. Defibrilator, ki je bil tarča vandalizma, je Bledu podarilo Rotary društvo Ilirija GolfLjubljana. Občina Bled je skrbnik naprav​ AED.« Defibrilator je bil odtrgan s posebnega nosilca, ki ima sekundarno funkcijo pri delovanju naprave, zato škoda ni zanemarljiva. »Gre za okoli 700 evrov samo na nosilcu. Napravo smo našli nedaleč stran in je k sreči nepoškodovana. Treba je poudariti še škodo na Fürstovih svetilkah ob promenadi. Zaradi posebno oblikovanega stekla je škoda na desetih svetilkah v grobem ocenjena na 4000 evrov,« pravi Berčon.»To je velika sramota!« je odločen občinski svetnik, ki razkrije: »Takoj po dejanju sem izvedel, da je družba mladoletnikov prišla v enega izmed najbolj priznanih blejskih lokalov, a jim je strežno osebje odpovedalo gostoljubje zaradi videnega stanja. Eden izmed njih je bil tudi v družbi, ki je prej že razbila toalete ob Festivalni dvorani. Po tistem je družba, ne gre za domačine, lokal zapustila, in kot smo bili obveščeni, so pot nadaljevali prav v smeri, kjer je AED.« Omerzel pravi, daočividcev dejanja, torej uničevanja defibrilatorja, trenutno še ni oziroma se niso javili: »Zato naprošamo morebitne priče dejanja, da nam posredujejo koristne informacije. Policija je bila o dejanju obveščena. Sprva smo mislili, da gre za krajo AED, nato pa so ga našli.« Omerzel dodaja: »Na žalost ob nedeljah zvečer, po 22. uri, in med tednom ni prisotne varnostne službe Stinger, ki zagotavlja varnost na območju, kjer so se dogajala razbijanja in vandalizem. Ker ni prave turistične sezone, območje nadzirajo le od petka do nedelje. Zaradi odličnega dela varnostne službe je bil v zadnjih letihopažen upad vandalskih dejanj, hkrati se lahko turisti, domači in tuji, pri nas počutijo varne. Glede na velik prihodek od turistične takse bom pozval župana in občinski svet, da bi okrepili varnost tudi med tednom in ob nedeljah zvečer.« Nato pove, da je treba storilce najstrožje kaznovati. »Glede na škodo, ki ni zanemarljiva, bo župan občine Bledkot uradna oseba podal kazensko prijavo proti storilcem,« sklene direktor občinske uprave Berčon.