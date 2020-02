Slovenska urednica na zatožni klopi, ker je prizadela županovo ženo

Zahtevala popravek in opravičilo

Novinarka Vida Stare z odvetnico Jasno Simčič. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Pred tremi leti je že tako vročemu izbiranju direktorja Zdravstvenega doma Metlika olja na ogenj prilil članek na portalu moja-dolenjska.si z naslovom Politični kadrovski kuhinji v Zdravstvenem domu Metlika ni videti konca: kadruje celo županova žena. Med drugim je v članku zapisano, da je, žena župana občine Metlika, sodelovala pri odločanju na seji sveta zavoda Zdravstvenega doma Metlika, ki je bila 4. maja 2017. Tam naj bi kot nečlanica sveta zavoda bdela nad izbiro direktorice in nad politično pravilnostjo kadrovanja.V članku so namigovali, da je županova žena skrbela za politično pravilno izbiro, kar vse predstavlja politično kadrovsko godljo, torej čisto politično korupcijo. Da je bila Mojca Stopar Zevnik na seji, je ta izvedela po objavi spornega prispevka, ko so jo začeli klicati prijatelji in znanci, celo anonimneži, vsi pa so se zgražali, da politično kadruje in od kod si jemlje to pravico. Nje namreč ni bilo na nobeni seji zavoda, prav tako ne na nobeni predstavitvi kandidatov.Mojca Stopar Zevnik je na sodišču povedala, da je zahtevala popravek in opravičilo ter podatke o avtorju, da ga ovadi, a ji na elektronsko sporočilo niso odgovorili, se je pa vsebina članka iz trditev kmalu spremenila v pogojnik. »Z objavo neresnic sem bila res prizadeta, sploh zaradi očitkov, ki sem jih prejemala po telefonu, objava je prizadela tudi mojo družino in otroke,« je še pojasnila. Pred objavo članka je ni nihče iskal, čeprav bi lahko, ker je zaposlena na Petrolu, z njo vzpostavil stik že prek službe za stike z javnostmi.Na zatožno klop je morala zaradi očitkov o obrekovanju sesti, novinarka in urednica treh spletnih portalov. Da bi zasebno tožbo sklenili s poravnavo, kot je predlagala sodnica, se Staretova ni strinjala, saj se ne čuti krivo. Informacijo, da je bila Mojca Stopar Zevnik navzoča pri predstavitvi dveh kandidatk, so namreč v uredništvu dobili od zanesljivega vira, ki je to novico dobil od druge osebe, ki je bila prisotna na predstavitvi, in niso imeli razloga, da bi dvomili o informaciji. Navedbe so hoteli preveriti pri Stopar Zevnikovi, a njenega kontakta niso mogli dobiti. »V uredništvu nismo imeli namena objaviti kakršne koli neresnične informacije, ki bi kogar koli užalile. Ker gre za javne zavode in kadrovanje v javnih zavodih, ki porabljajo davkoplačevalski denar, pa so te stvari bolj pod drobnogledom javnosti, poročanje o teh temah je v javnem interesu,« je med drugim povedala Staretova. Sojenje se bo nadaljevalo z zaslišanjem prič.