Slovenijo oškodovali za več kot tri milijone evrov

MARIBOR – Mariborski kriminalisti so zjutraj skupaj s policisti in kriminalisti drugih policijskih uprav na podlagi odredb sodišča opravili hišne preiskave v zasebnih in poslovnih prostorih na 17 različnih naslovih na območju policijskih uprav Maribor, Celje, Ljubljana, Koper in Murska Sobota.



Pri preiskavah so iskali dokaze, s katerimi bi utemeljili storitev večih kaznivih dejanj davčne zatajitve in pranja denarja na škodo proračuna Slovenije. Gre za sum davčne zatajitve in pranja denarja pri preprodaji sredstev, uradno obravnavanih kot antikorozivna. Trenutno oškodovanje ocenjujejo na nekaj več kot tri milijone evrov. Deset še pridržanih Predkazenski postopek, ki ga usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, poteka zoper 16 osumljencev. Danes je bilo pridržanih 14 osumljencev, trenutno jih je pridržanih še 10. Šlo naj bi za slovenske državljane, ki pa so imeli podjetja ustanovljena v različnih državah EU. Domnevno vodilni v tem početju so z območja Policijske uprave Maribor, po neuradnih navedbah naj bi hišne preiskave med drugim potekale v Dupleku.



Pri aktivnostih sodeluje 64 kriminalistov in policistov iz policijskih uprav Maribor, Celje, Ljubljana, Koper in Murska Sobota.