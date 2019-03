Slovenec v Trstu drogo skril v odišavljena čreva

FOTO: Guliver/getty Ages

TRST – Italijanski karabinjerji so aretirali 50-letnega Slovenca zaradi trgovanja z drogami. Aretirali so ga v predmestju Trsta in v njegovem passatu našli okoli 4000 evrov v gotovini. A to ni bilo vse. Potem ko so vozilo natančno preiskali, so našli še več kot 160 gramov heroina in 25 gramov kokaina ter 13 živalskih črev in v njih dodatnih pet gramov kokaina, poročajo italijanski mediji.Zapakirana droga je bila odišavljena s parfumom, da je policijski psi ne bi zavohali, a očitno trik ni uspel.