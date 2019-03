Slovenec pobegnil švicarskim policistom

Policisti na območju Züricha so imeli pestro nedeljo. FOTO: Guliver/getty Images

O Ašaninu smo poročali, ko je nekdo streljal na njegov avto ob jezeru.

Stefan Ašanin je policistom pobegnil kljub številnim blokadam po mestu ob Züriškem jezeru.

ZÜRICH, CELJE – Nedavno se je v zgodnem nedeljskem popoldnevu v kraju Bülach, ducat kilometrov severno od Züricha, v prepir in obračunavanje zapletlo več ljudi, v incidentu so bila poškodovana osebna vozila. Na prizorišče je kmalu prišla policija, eden izmed mož postave je zalotil dva domnevna storilca, nato pa je nekdo policista napadel, braniti se je moral z orožjem.Streljanje bo preiskala policijska komisija, saj mora ugotoviti, ali je bila uporaba orožja pravilna. Malo kasneje je v züriški mestni četrti Oerlikon približno dvajset pripadnikov tamkajšnje posebne policijske enote začelo preiskovati primer domnevnih groženj, podkrepljenih s kazanjem pištole.iz züriške kantonske policije je povedal, da so v prvem incidentu v kraju Bülach na koncu pridržali tri moške iz Švice in Iraka, stare med 20 in 23 leti. In čeprav je Besson na izrecno vprašanje odgovoril, da med iskanimi v nobenem od primerov ni slovenskih državljanov, naj bi v Zürichu pred policisti, ki so bili na delu v Oerlikonu, bežal tudi 30-letni Celjan, o katerem smo v Novicah že poročali pred tremi leti, ko so streljali na njegov avto ob Šmartinskem jezeru.Ašanin, sicer domnevno povezan s črnogorskim klanom, naj bi bil v družbi iskane osebe, za katero je razpisana tiralica, švicarskim policistom pa naj bi pobegnil kljub številnim blokadam po mestu ob züriškem jezeru.