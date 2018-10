Slovenec in Bosanec tihotapila migrante, nastanili so jih v Logatec in Ljubljano

NOVA GORICA – Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so v ponedeljek, 1. oktobra, v popoldanskem času, blizu državne meje z Republiko Italijo v Vrtojbi prijeli skupino 19 ilegalnih migrantov. Dvanajst je bilo državljanov Pakistana, sedem državljanov Bangladeša, štirim migrantom je bila nudena zdravniška pomoč. Vsi so v postopku zaprosili za azil, zato so bili nameščeni v Azilni dom Ljubljana in Azilni dom Logatec. Šest ilegalnih migrantov je bilo mladoletnih, v postopkih je sodeloval tudi Center za socialno delo Nova Gorica, so sporočili s PU Nova Gorica.

Aretirali 31 in 34-letnika, Slovenca in Bosanca Poleg migrantov so policisti z območja PU Nova Gorica prijeli tudi voznika kombija, s katerim so se ilegalni migranti prevažali, 31-letnega slovenskega državljana in voznika spremljevalnega osebnega avtomobila 34-letnega državljana BiH, s stalnim bivaščem v Sloveniji, ki sta tujce prevažala od državne meje z Republiko Hrvaško in preko Slovenije do Vrtojbe.



Zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države (po 308. členu KZ-1) so kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica na podlagi 157. člena Zakona o kazenskem postopku zoper osumljena odredili pridržanje in izvedli posamezna preiskovalna dejanja, med ostalim tudi hišno preiskavo na naslovu stalnega bivališča 34-letnega osumljenca. Na hišni preiskavi so osumljenemu zasegli več zavitkov prepovedane droge heroin in kokain, zaradi česar se je postopek nadaljeval tudi v smeri utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnja in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (po določilu 186.člena Kazenskega zakonika). Oba osumljenca sta bila s kazensko ovadbo privedena v postopek preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je zoper 34-letnega osumljenega državljana BiH, odredil hišni pripor.

Lani 8, letos 80 migrantov Na območju PU Nova Gorica so policisti v letošnjem letu zaradi nedovoljenega prestopa zunanje schengenske državne meje s Hrvaško obravnali 80 ilegalnih migrantov (lani 8), ki so bodisi z javnimi prevoznimi sredstvi (avtobus, vlak, taxiji) ali pa z organiziranimi prevozi, po prestopu meje s Hrvaško, poskušali pripotovati na mejo z R Slovenije z R Italijo in seveda tudi nadaljevati pot naprej v Italijo.



Največ je bilo državljanov Pakistana, Bangladeša, Alžirije, ostala državljanjstva v manjšem številu. Nadalje so v letošnjem letu tudi italijanski varnostni organi izročili slovenski policiji v postopek 34 (lani 2) tujcev, slovenske policija pa je italijanskim varnostnim organom izročila oziroma vrnila 6 (8) migrantov, ki so nezakonito pripotovali v Slovenijo. Na območju PU Nova Gorica beležijo tudi porast kršitev Zakona o tujcih zaradi nedovoljenega vstopa na t.i. notranji meji, torej iz Italije v Slovenijo, saj je bilo letos obravnavanih 129 (lani 66) tujcev.