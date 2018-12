Slovencu (21) zasegli več kot 1200 kosov pirotehnike

MARIBOR – Policisti so med 20. in 27. decembrom na območju Šentilja zasegli večjo količino različnih vrst pirotehničnih izdelkov, ki so v Sloveniji prepovedani.



20. decembra so 38- in 40-letnem državljanu Hrvaške zasegli skupno 100 petard Big Bang magnum 2, 80 petard TNT Dynamit, 10 petard Cobra 2G, tri petarde Cobra 4G in pet petard Cobra 3G.



27. decembra so pirotehnične izdelke zasegli tudi 21-letnemu državljanu Slovenije, in sicer 1200 petard Schweizer kracher, štiri petarde Cobra 8G, dve petardi Cobra 7G, devet petard Cobra 6G in pet petard Cobra 3G.



Proti vsem kršiteljem so uvedli postopke o prekršku zaradi kršitve določil zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter vsakemu izrekli globo v višini 400 evrov in plačilo sodne takse.