Slovenci prestregli 26-letnika, ki so ga Srbi iskali s tiralico

IZOLA – V Izoli so v četrtek ob 15.30 policisti ustavili osebni avto renault laguna, v katerem sta bila državljana Hrvaške (26- in 39-letnik).



Pri preverjanju pri hrvaških varnostnih organih je bilo ugotovljeno, da je 26-letnik pred približno pol leta spremenil ime, za njim pa je razpisana tiralica Srbije, in sicer zaradi oboroženega ropa, poroča PU Koper.



Priveden je bil na koprsko sodišče, preiskovalna sodnica pa mu je odredila pripor do izročitve Srbiji. Predali so ga zavodu za prestajanje kazni zapora v Kopru, so še dodali.