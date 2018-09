METLIKA – Ob 14.44 se je v naselju Grabrovec v občini Metlika začela iskalna akcija pogrešane osebe. V iskalni akciji so sodelovali policisti, vodniki reševalnih psov pri Kinološki zvezi Slovenije ter Zvezi vodnikov reševalnih psov Slovenije za Dolenjsko in gasilci GZ Metlika.



Ob 17.18 so pogrešano osebo našli mrtvo, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.