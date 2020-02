Skupaj sta najela hišo in gojila konopljo

V hiši v njuni skupni lasti so našli še tri prostore za gojenje in kilogram konoplje.

Droga v šotorih

Policistom je prišlo na uho, da 38-letna moška na območju Žalca na svojih domovih, vikendu ter v zapuščeni hiši, ki je njuna skupna last, gojita konopljo.Opravili so hišne preiskave in pri enem v kletnih prostorih odkrili dva prirejena prostora za gojenje konoplje, okoli 190 sadik in okoli pol kilograma posušene konoplje, manjšo količino smole in gotovino. V počitniški hišici je bil še en tak prostor, a v njem trenutno ni sadik.Pri drugem so v kleti našli dva šotora in na podstrešju še en prostor, kjer je gojil konopljo, mu zasegli 150 sadik in posušeno konopljo. V hiši v njuni skupni lasti so našli še tri prostore za gojenje in kilogram posušene konoplje, ob hiši pa še dva večja šotora z okoli 570 sadikami. Vse so zasegli in ju privedli pred preiskovalnega sodnika, ta je za oba odredil pripor.