Skupaj kradla, nato se pretvarjala, da se ne poznata

GORIŠNICA – V torek dopoldan sta v trgovino z usnjenimi izdelki na območju policijske postaje Gorišnica prišla dva moška. Eden izmed njiju je zamotil prodajalko, češ da se zanima za žensko usnjeno jakno, zaradi česar ga je prodajalka pospremila na ženski oddelek. Drugi je v tem času odšel na moški oddelek in tam ukradel štiri moške usnjene jakne.



Ukradene jakne je odložil na zadnji sedež osebnega avtomobila, ki je bil parkiran pred prodajalno, a je prodajalka to opazila. Stekla je za njim, in iz vozila vzela jakne nazaj, tako da materialna škoda ni nastala.



Moški, ki je bil pri vozilu, se je nato zaklenil vanj, drugi, ki je prišel iz trgovine do vozila, pa je dejal, da je vozilo njegovo, da pa moškega v vozilu ne pozna. Policisti so ju postavili na laž, saj so ugotovili, da sta se Mariborčana, stara 43 in 50 let skupaj pripeljala do prodajalne in da sta se pred tem združila z namenom izvrševanja tatvin, so sporočili s PU Maribor.



Policisti ju bodo ovadili pristojnemu tožilstvu.