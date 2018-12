Skrivnost traja leto dni: čigava je odsekana dlan

Tudi oči potrebujejo gibanje

Da čedalje več časa preživimo v zaprtih prostorih in vse manj na svežem zraku, je velik udarec za naše telo in zdravje, tudi oči. Zasloni so danes neizogibni tako med delavnikom kot med prostim časom, kar povzroča suhost oči, ki lahko vodi v druge težave, opozarja prof. dr. Nikica Gabrić, direktor in ustanovitelj Klinike Svjetlost: