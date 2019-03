Skrbno načrtovana prevara v Sloveniji: 21-letnica si je odrezala roko

LJUBLJANA – Policijska uprava (PU) Ljubljana je danes javnost šokirala, ko je objavila, kaj se je zgodilo v primeru preiskanega poskusa goljufije. Vpletene so bile štiri osebe (21-letnica in 29-, 58- in 63-letnik), ki so si vnaprej in po medsebojnem dogovoru razdele vloge, da bi si pridobile veliko premoženjsko korist. Vse štiri so policisti prijeli, dve od teh pa sta po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku končali v priporu (21-letnica in 29-letnik).



Kot so povedali na današnji novinarski konferenci, so vpleteni lani pri petih zavarovalnicah sklenili nezgodno in življenjsko zavarovanje, kmalu nato, to je bilo že letos, pa si je 21-letnica na čelilni in zajeralni žagi odrezala roko – namerno, skušali pa so prikazati, da je šlo za nesrečo.

Roko pustil na kraju

63-letnik je močno poškodovani 21-letnici na kraju nudil prvo pomoč in jo odpeljal proti Ljubljani, a odrezano roko je pustil na kraju. Med vožnjo proti Ljubljani so poškodovano od 63-letnika prevzeli zdravstveni delavci Reševalne postaje Ljubljana in jo odpeljali v KC Ljubljana. O dogajanju so bili obveščeni tudi policisti PU Ljubljana, ki so odšli na kraj in odrezan ud takoj odpeljali v KC Ljubljana, kjer so ga zdravniki z operativnim posegom uspeli prišiti.

Zahtevki za odškodnino

Osumljeni so nekaj dni za tem na vseh petih zavarovalnicah podali zahtevke za izplačilo zavarovalnine, a do izplačila ni prišlo, saj so kriminalisti še pravočasno zaznali namere osumljencev, pišejo v poročilu policije. Dodajajo: »V primeru, da bi do izplačila prišlo, bi 21-letnica prejela 383.400 evrov zavarovalnine in še 3050 evrov mesečne rente v obdobju od 10-ih let do smrti, kar znaša še dodatnih nekaj 100.000 evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi. Sicer pa bi glede na sklenjena zavarovanja v primeru 100-odstotne invalidnosti osumljena lahko prejela tudi več kot 1.235.000 evrov zavarovalnine in več 100.000 evrov, izplačanih v obliki mesečne rente.«



Za takšen poskus goljufije je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora.

Več preberite v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.