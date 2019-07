Skok v Sočo usoden za Nemca

BOVEC – V torek, 16. julija, ob 16.50 je bila policija obveščena, da se je blizu kampa Klin v vasi Lepena pri skoku v reko Sočo poškodoval 40-letni moški, državljan Nemčije.



Policisti so na kraju ugotovili, da je 40-letni Nemec okoli 16.40 skočil s skale z višine približno treh metrov v reko Sočo ob Velikih koritih in se pri pristanku v reki poškodoval. Sumijo na zlom noge.



Poleg policistov so na kraju zaradi težko dostopnega kraja nesreče posredovali tudi reševalci GRS Bovec in reševalci ZD Tolmin.



Kasneje so na kraju poškodovanega Nemca prevzeli člani dežurne ekipe GRS z Brnika in ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.



Bovški policisti so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obvestili novogoriško državno tožilstvo.