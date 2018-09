Sina je izgubila v Sloveniji: »Zelo žalujemo«

Prespal v ljubljanskem hostlu

BOHINJ – Po 13 tednih od izginotja prihajajo nove informacije o pogrešanem Američanu. Policija je v stiku s starši pogrešanega Američana, kar nam je potrdila tudi mama pogrešanega.»Še vedno smo v stiku s slovensko policijo in delamo na primeru. Pred kratkim smo dobili dovoljenje za sodelovanje z družbenimi omrežji, ki jih je Jon uporabljal (Google, Tinder, Facebook, Instagram) in finančnimi institucijami, kjer je imel Jon odprt račun. Da smo dobili dovoljenje za vpogled, so nam to morali odobriti s slovenske policije in FBI,« nam je pojasnila njegova mamaKot pravi, se z izgubo težko spopada: »Lahko rečem, da se s težavo premikamo, a se, da ne pademo, pri tem pa smo izjemno žalostni in zelo žalujemo.«25-letnega ameriškega študenta iz Winsconsina naj bi nazadnje videli, ko naj bi na Dunaju vstopil na vlak za Ljubljano 22. junija. Od takrat ga ni nihče več videl, ni bil dosegljiv, in tudi denarja ni več dvigoval z bančnimi karticami. Prijatelju je povedal, da gre planinarit v Triglavski narodni park.Kar je slovenska policija ugotovila je, da je v noči na 23. junij prespal v ljubljanskem hostlu, nato pa se je za njim izgubila vsakršna sled. Policija je doslej preiskala planinske poti in pogrešanega ni našla. Vseeno pa se zdi, da bi Johnatan lahko bil žrtev bohinjskega trikotnika, kjer mnogi izginejo brez sledu.