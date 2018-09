Sin iz pekla (33) razkosal mamo in dele telesa skril na različne lokacije  

Preiskovalci še vedno iščejo njene dele telesa. FOTO: Dnevni avaz

BOSANSKA KRUPA – V minulih dneh se je v Bosanski Krupi iz sansko-unskega kantona na severozahodu BiH pripetil umor, kakršnega v tem delu države ne pomnijo niti najstarejši prebivalci. 33-letnije namreč z neznanim orožjem ali orodjem umoril svojo nekaj več kot 50 let staro mater, nato pa jo je razkosal ter dele telesa zakopal na različnih lokacijah po okolici. Kot poročajo državni spletni mediji, preiskovalci iščejo in odkopavajo dele telesa nesrečne ženske, o zadevi pa je obveščen tudi dežurni kantonski sodnik.Dnevni avaz iz Sarajeva in Nezavisne novine iz Banjaluke poročata, da je zločinec prijet in da sedaj pomaga policistom. Razkazuje jim območja, kjer je zakopal dele materinega telesa. Sicer pa se je 'monstrum', kot ga imenujejo mediji, v petek zvečer vdal policistom iz Sarajeva.Neimenovani policijski viri so potrdili, da se je V. S. s škodo octavia odpeljal v dobrih 300 kilometrov oddaljeno Sarajevo. Z območja občine Sarajevo Centar je nato po mobilnem telefonu poklical policijo in dejal: »Jaz sem iz Krajine, ubil sem mamo. Pridite pome.« Več policijskih patrulj se je nato previdno približalo morilcu in ga prijelo. Že v noči na soboto so ga prepeljali v Bosansko Krupo, kjer je bil izročen tamkajšnji policiji v nadaljnje postopke.