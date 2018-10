VELIKE ČEŠNJICE – Danes ob 13.52 so prejeli klic na pomoč iz Velikih Češnjic (občina Ivančna Gorica) zaradi neodzivnega človeka. Tega je pričel oživljati sin, nato pa so z AED oživljanje prevzeli gasilci PGD Šentvid pri Stični in Stična. Osebi so skušali pomagati do prihoda zdravnika ZD Ivančna Gorica in reševalcev NMP Ljubljana. Kljub vsemu trudu reanimacija žal ni bila uspešna, poroča uprava za zaščito in reševanje.