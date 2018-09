Sestro zabodla, mamo prosi za odpuščanje

Mediha Hromadžić se zdravi na mariborski psihiatriji. FOTO: Facebook

MARIBOR – V nadaljevanju sojenja, ki naj bi marca letos v stanovanjskem bloku na mariborskem Pobrežju umorila sestro dvojčico in nato napadla še mater, je kot priča nastopila mati dvojčic. Razdvojena med žalovanjem za umrlo hčerko in obtoženo, ki jo je na sodišču prosila za usmiljenje, je opisala dogajanje tistega dne.Kot je dejala, jo je 8. marca zjutraj zbudil hrup v kuhinji, zato je vstala in odšla pogledat, kaj se dogaja. V šoku je uvidela, da je vse krvavo, saj je ena sestra z nožem zabadala drugo. Napadalko je mati poskušala ustaviti, medtem pa je ranjena sestra zbežala na hodnik.Mediha je večkrat od strani zabodla tudi mamo, ki se je je oklenila s hrbtne strani in klicala na pomoč. Mati je povedala, da ji je nato zdrsnilo in je izgubila zavest, zbudila se je šele v bolnišnici.Na vprašanje tožilke, ali je dan pred tem tragičnim dogodkom opazila kaj posebnega v odnosu med sestrama, je odgovorila nikalno. Povedala je, da se sestri nista dobro razumeli in sta se vedno dosti prepirali. Pokojna je bila večkrat odsotna, medtem ko je Mediha še živela doma in je bila po besedah matere zelo naporna. »Vse je hotela imeti pod nadzorom, stalno je vsiljevala svojo voljo,« je povedala.Vse tri naj bi v preteklosti trpinčil mož oziroma oče, ki pa zadnja leta ni več živel z njimi. »On ju je enostavno psihično uničil. Ena se je znala izvleči iz te situacije, druga pa ne,« je povedala mati.Zagovornik obtoženejo je vprašal, ali je imela Mediha kakšne razloge, da bi bila ljubosumna na sestro. Mati je zatrdila, da sama med hčerkama ni delala razlik, je pa bilo čutiti ljubosumje. »Nisem si predstavljala, da bi se lahko tako kruto končalo,« je dejala.Šošterič je nato sodišču predložil pogodbo, ki jo je mati leta 2007 sklenila z Mediho. V njej so natančno določeni odnosi med njima in načini uporabe skupnega stanovanja. »Se vam kot materi zdi normalno, da sklepate tako pogodbo s svojim lastnim otrokom?« jo je vprašal. Mati je odgovorila, da ji je sklenitev takega dokumenta svetoval družinski prijatelj, da bi tako lahko ublažili napetosti doma, a v praksi dogovor ni dolgo zdržal.Ko je mati končala pričanje, je za besedo prosila obdolžena Mediha. »Boli me to, kar se je zgodilo. V sebi še vedno čutim svojo sestro in ne morem verjeti, da se je to, kar slišim na sodišču, res zgodilo. Vse življenje bom to nosila na srcu. Vem, da je mami strašno hudo, in upam, da mi bo lahko oprostila,« je prebrala z lista, kar si je zapisala.Sojenje se bo nadaljevalo sredi oktobra.