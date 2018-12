Serija vlomov, od kraje cigaret do sanitarnih izdelkov

LJUBLJANA – V torek so se na območju Ljubljane zgodili številni vlomi, ki jih je obravnavala policija. Od 10 primerov je trikrat ostalo pri poskusu.



Za Bežigradom so neznanci vlomili v novogradnjo in odtujili še nevgrajene sanitarne izdelke. Lastnika so oškodovali za približno 1200 evrov. Na Celovški cesti so neznanci vlomili v trafiko in odtujili cigarete. Nastalo je za približno 5000 evrov materialne škode. Na Šmartinski cesti so neznanci vlomili v kiosk s prehrano in odtujili menjalni denar.



Prav tako so neznanci vlomili v štiri vozila, iz katerih so odtujili predvsem osebne predmete, denar in orodje, so sporočili iz PU Ljubljana.