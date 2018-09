Šel je po gobe in za vedno odšel

METLIKA – Okrog 12.30 so svojci obvestili policijo, da pogrešajo 71-letnega Metličana. Zjutraj je šel nabirat gobe, a ker se domov ni vrnil, so ga v skrbeh začeli klicati in iskati. Po neuspešnem iskanju so se na pomoč obrnili na policijo, ki je organizirala iskalno akcijo. Malo po 17. uri so pogrešanega našli mrtvega v okolici Grabovca. Znakov kaznivega dejanja ali nasilja pri ogledu kraja niso ugotovili, so sporočili iz PU Novo mesto.V iskalni akciji so poleg policistov in sorodnikov sodelovali tudi domačini, gasilci, lovci in vodniki z reševalnimi psi.