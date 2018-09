Še 3 leta po smrti sedemletne Nastje brez krivca

Čeprav žrtve prometnih nesreč velikokrat povedo, da jih sodni postopki sploh ne zanimajo, saj so svoje ljubljene pač izgubili in jih nič ne bo pripeljalo nazaj, dejstva kljub temu govorijo nekoliko drugače. Praksa namreč kaže, da ljudje, dokler vsi postopki, bodisi kazenski bodisi odškodninski, niso končani, ne morejo začeti normalno funkcionirati, pove Robert Štaba, ustanovitelj in predsednik Zavoda Varna pot in podpredsednik Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč. »Preveč je nemira, tako v njihovih srcih kot v medijih, pa pri sorodnikih, prijateljih in sodelavcih, ki spremljajo te postopke,« pravi. To je glavni razlog, zakaj po njegovih ...