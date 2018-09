LJUBLJANA – V noči s ponedeljka na torek so neznanci iz ljubljanskega zavetišča ukradli psa. Zavetišče je krajo že prijavilo policiji.



V zavetišču sumijo, da so se storilci dalj časa pripravljali na ugrabitev in izkoristili šibkost v tehničnem varovanju. Kot so zapisali, so tatovi najverjetneje vstopili skozi gradbišče novega zavetišča.







Pes Tai, ki ga pogrešajo, je podoben nemškemu ovčarju, njegova posebnost pa je povešeno desno uho.