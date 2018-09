Pomagali so gasilci. FOTO: O. B.

ORMOŽ – Na soboto, ko je na severovzhodu države potekalo mnogo trgatev, se je zgodila tudi nesreča.Tako je okoli 12.30 v Jastrebcih, v občini Ormož, na dovozni poti v vinograd prevrnil traktor. Reševalci NMP Ormož so poškodovani osebi oskrbeli na kraju dogodka.Gasilci PGD Ormož so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovancev in z avto dvigalom postavili traktor nazaj na kolesa, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.