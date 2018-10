S solzivcem napadel prodajalko in ukradel nakit

LJUBLJANA – Policija išče storilca, ki je včeraj okoli 18.30 v središču Ljubljane oropal specializirano trgovino.



Policijska uprava Ljubljana poroča, da je v prodajalno vstopil neznani moški in se zanimal za nakup nakita. Ko mu je prodajalka odprla eno od vitrin, jo je poškropil s pekočim sprejem (solzivcem) in iz vitrine pobral nakit ter zbežal.



Storilec je povzročil za nekaj tisoč evrov materialne škode. Prodajalka je zdravniško pomoč na kraju odklonila in jo bo sama poiskala po potrebi.



Policisti še iščejo neznanega moškega, ki je star med 25 in 30 leti, visok med 170 in 175 centimetri in je normalne postave. Oblečen je bil v temno daljšo jakno, na glavi pa je nosil črno kapo s ščitkom.