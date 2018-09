S prodajo mamil zaslužili 55.000 evrov

Zasegli so okrog 850 gramov kokaina, enako količino amfetaminov, 175 gramov heroina pa še konopljo, hašiš, hašiševo olje, pištolo, naboje ...

KRANJ – Naši kriminalisti so v sodelovanju z avstrijsko kriminalistično službo iz Beljaka razbili združbo, ki je na Gorenjskem preprodajala prepovedano drogo. Deset ljudi, veliko jih je že imelo opravka s policijo, je osumljenih najmanj 27 kaznivih dejanj, vse so izvršili letos.Gorenjski kriminalisti so v sklepni akciji prijeli sedem ljudi, vsi so državljani Slovenije, ter tri privedli pred preiskovalnega sodnika, ta je zanje po zaslišanju odredil pripor. Enega osumljenca, gre za Makedonca, še iščejo.Preiskavo so začeli na podlagi informacij, ki so jih dobili od avstrijskih kolegov; ti so ugotovili, da četverica iz Slovenije vodi mednarodno mrežo preprodajalcev. Dva sta se ukvarjala z dobavo mamil, druga dva pa sta jih na Gorenjskem prodajala. Pridružilo se jim je šest pajdašev, mamila so strankam, vsi so bili odrasli, prodajali na javnih mestih in v lokalih.Prejšnji teden so na devetih lokacijah na območju Ljubljane in Gorenjske opravili hišne preiskave ter zasegli okrog 850 gramov kokaina, enako količino amfetaminov, 175 gramov heroina pa še konopljo, hašiš, hašiševo olje, pištolo, naboje, denar in opremo za pridelavo konoplje. Osumljenci so stari od 30 do 60 let, z očitanimi kaznivim dejanji so pridobili okrog 55.000 evrov protipravne premoženjske koristi.