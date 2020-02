S porshejem 200 km/h po dolenjki, za kar bo drago plačal

Med izvajanjem meritve hitrosti na avtocesti med Drnovim in Brežicami so policisti prometne policije Novo mesto 50-letnemu državljanu Francije na daljši razdalji izmerili povprečno hitrost 202 km/h. Francoz je vozil porscheja carrero, med vožnjo pa je storil še več kršitev (ni vozil po desnem prometnem pasu, namer o spremembi voznih pasov ni nakazoval s smernikom, ni vozil po sredini prometnega pasu, na vozilu pa ni imel nameščene vinjete).



Policisti so kršitelja ustavili in mu izrekli globo 1890 evrov in devet kazenskih točk.