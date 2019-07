S pestmi se je spravil na pijanega povzročitelja nesreče

ROGOZA – V ponedeljek malo pred 22. uro je 45-letni moški na parkirnem prostoru v Rogozi zaradi nepravilnega premika z osebnim avtomobilom trčil v drugo parkirano osebno vozilo.



Policisti so ugotovili, da je imel 1,26 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Zaradi nepravilnega premika z vozilom so mu izdali plačilni nalog, podali pa bodo tudi obdolžilni predlog zaradi vožnje pod vplivom alkohola.



Na kraj so morali poklicati reševalno vozilo, saj je povzročitelja neznani storilec še pred prihodom policistov s pestjo udaril po očesu in mu poškodoval tudi ramo ter mu s tem povzročil lažjo telesno poškodbo. Policisti o tem še zbirajo obvestila.