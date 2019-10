S Kredarice klical gorske reševalce, nato pa izginil

MOJSTRANA – Gorski reševalci so pretekli vikend doživeli slabo izkušnjo pri reševanju. V soboto zvečer so prejeli klic o poškodbi noge in nezmožnosti sestopa s Kredarice.



Glede na čas, zelo slabo vreme in nenujno situacijo so intervencijo začeli v nedeljo zjutraj, ko je bilo vreme sicer še vedno slabo, a dovolj stabilno za klasično reševanje. Po približno dveh urah intervencije in izpostavljanja slabemu vremenu pa jih je oskrbnik obvestil, da je oseba očitno že odšla, zato so se lahko samo še obrnili in vrnili v dolino.



Gorenjski policisti opozarjajo, da do takih situacij ne sme priti. Poudarjajo, da mora poškodovani vedno počakati na kraju, razen če je dogovorjeno drugače. Vsako spremembo je treba sporočiti službi, kamor je bila javljena intervencija. Dodajajo še, da je tudi klasično reševanje ponesrečenih ena od oblik uveljavljenega reševanja in da helikopter ne more vedno pomagati.