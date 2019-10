SREDNJA VAS – Črnomeljski policisti so bili včeraj okoli 17.30 obveščeni o prometni nesreči v Srednji vasi. Opravili so ogled in ugotovili, da je 57-letna voznica izgubila nadzor nad avtomobilom, zapeljala s ceste, se prevračala in z vozilom obstala v potoku.



Lažje poškodovano voznico in 18-letno potnico so reševalci odpeljali v bolnišnico.