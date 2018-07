LJUBLJANA – V nedeljo okoli 12.40 so PU Ljubljana obvestili o roparski tatvini na železniški postaji v Ljubljani. Neznanec se je od zadaj približal ženski, ko je sedela na klopi, in ji odtujil torbico. Nato je zbežal, ona pa je stekla za njim. Takrat se je moški ustavil in izvlekel nož, iz torbice odtujil denar in jo odvrgel.



Oškodovanka ni bila poškodovana, policisti pa preiskavo nadaljujejo.