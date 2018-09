Ropal z nožem in pištolo

Ropar je na bencinski servis vstopil oborožen z nožem in pištolo. FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES

Ropar, ki je bil na delu v Domžalah, je osumljen tudi ropa bencinskega servisa v Kamniku.

LJUBLJANA – V noči na sredo, natančneje okrog tretje jutranje ure, je na bencinski servis v Domžalah vstopil zamaskiran moški in od zaposlenih zahteval denar. Grožnje je podkrepil z nožem in pištolo in ena od prodajalk mu je izročila denar, ki ga je pobrala iz blagajne. Takoj zatem je zlikovec pobegnil, zaposleni pa so poklicali policiste in jim storilca opisali najbolje, kot so lahko.Možje postave so nemudoma krenili v akcijo in slabo uro pozneje so na enem od parkirišč v Domžalah opazili kio in v njej moškega, ki je ustrezal opisu roparja, v avtu so našli tudi nož in pištolo ter ukradeni denar. Ugotovili so, da gre za 28-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ter ga pospremili v prostore za pridržanje.Med postopkom se je izkazalo, da omenjeni rop ni edini nezakonit podvig, ki se ga je lotil mladec. Osumljen je namreč tudi oboroženega ropa minulo soboto v Kamniku. Takrat je v prostore bencinskega servisa vstopil s pištolo, jo nameril v prodajalki, ko je dobil zahtevani denar, pa jo je ucvrl v noč.Na območju Polja so policisti ljubljanske policijske uprave v sredo pozno popoldne obravnavali še roparsko tatvino, a jim storilca še ni uspelo izslediti. Zlikovec je v trgovini pobasal več pločevink tunine, za okrog 300 evrov jih je bilo, ko je njegovo početje opazil prodajalec, pa je moški zbežal iz trgovine.Zaposleni se je pognal za njim, a mu je tatič med begom zagrozil in prodajalca tako prestrašil, da ga je ta nehal loviti. Na območju celjske policijske postaje so imeli v sredo policisti opravka s tatovi, dva od njih sta bila še zlasti predrzna. Nekaj minut pred 13. uro je tujec, star okrog 50 let, vstopil v eno od prodajaln v celjskem trgovskem centru in si ogledoval vrednejše verižice, nakar je eno od njih, vredno dobrih 1300 evrov, izmaknil in zbežal.V Žalcu je nekaj ur pozneje 34-letni Celjan, ki ga policisti že dobro poznajo, v lekarni preskočil prodajni pult in ukradel več škatlic pomirjeval. Nedolgo zatem so ga policisti izsledili na avtobusni postaji in ga prijeli.