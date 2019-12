Rop pošte v Trnovski vasi, policisti z avtomatskim orožjem preverjajo vozila

»Ob 16.50 smo bili obveščeni, da je neznan oborožen storilec oropal poslovalnico pošte v Trnovski vasi. Po dejanju je pobegnil neznano kam. Poškodovan ni bil nihče. Policisti izvajajo aktivnosti za prijete storilca, vključno s cestnimi blokadami«, je sporočil Miran Šadl iz PU Maribor.

Policisti z avtomatskim orožjem preverjajo vozila

Potem ko je pred nedavnim neznanec oropal pošto v Veržeju, se je danes pozno popoldne oborožen rop pošte ponovil tik pred zaprtjem pošte 2254 v Trnovski vasi v bližini regionalne ceste Ptuj–Lenart. Vnovični rop pošte na severovzhodu države je potrdil tudi, tiskovni predstavnik PU Maribor, ki je dodal, da so postavili tudi cestne blokade.Po naših informacijah so policisti zasedli vse pomembnejše prometnice na območju Ptuja in Lenarta, med drugim tudi v bližini Ljutomera, in sicer iz smeri Ormoža, pa tudi v smeri Maribora, Ptuja, Lenarta in pomurske avtoceste.Kot so nam sporočili očividci oziroma udeleženci v prometu, policisti z avtomatskim orožjem ustavljajo in preverjajo vsako vozilo, ki je v tem trenutku v prometu.