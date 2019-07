Romunu, ki je grozil, pogojna kazen in izgon iz Slovenije

Odvetnik Danilo Hari. FOTO: O. B.

Sodnik Branko Palatin. FOTO: O. B.

Tožilec Borut Horvat. FOTO: O. B.

MURSKA SOBOTA – Kljub sodnim počitnicam slovenska sodišča preko svojih dežurnih sodnikov rešujejo nekatere nujne zadeve, predvsem ko so obtoženi v priporu ali pa so pridržani. In tako je danes predsednik okrožnega sodišča v Murski Soboti, sodnik, po hitrem postopku zaključil predobravnalni narok zoper 53-letnega romunskega državljana, doma iz okolice mesta Iasi, začasno živečega v Italiji.Z omenjenim očetom dveh otrok, so polne roke dela imeli pomurski policisti že v sredo zvečer in v četrtek dopoldan, ko so ga prijeli in odpeljali v pridržanje na PP Lendava. Moški, ki je očitno bil zelo jesen na slovenske policiste in vse kar je slovensko, je namreč skušal zanetiti požar na bencinskem servisu Petrol v Dolgi vasi, saj je iz točilke že pričel spuščati gorivo, vmes pa je z vžigalnikom prižgal cigareto.Policisti PP za izravnalne ukrepe Murska Sobota so v sredo, 24.7.2019 okrog 20. ure, po predhodnem obvestilu Operativno komunikacijskega centra PU Murska Sobota, na območju Lendave, kontrolirali omenjenega 53-letnega voznika kombiniranega vozila italijanskih registrskih številk, sicer romunskega državljana, za katerega se je kasneje izkazalo, da vozi kombinirano vozilo, ki je v Schengenskem informacijskem sistemu zabeleženo kot ukradeno.Vozilo je s strani policistov bilo zaseženo, kar je očitno razjezilo Romuna, ki je svoja nečedna početja nadaljeval tudi včeraj (četrtek op.p.) v jutranjih urah, ko je na javnem kraju kršil javni red in mir ter se nedostojno vedel do policistov, kasneje pa je po bencinski črpalki hodil s prižgano cigareto in polival po tleh gorivo iz črpalke. Policisti PP Lendava so mu odvzeli prostost in so ga danes, s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti, in sicer zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti po 314. členu KZ-1 in suma storitve tatvine po 204. členu KZ-1. Že pred tem so mu policisti, kot nam je potrdil, vodja OKC PU Murska Sobota, zaradi kršitve javnega reda in miru ter nedostojnega vedenja do policistov izdali tudi plačilni nalog.Na sodišču pa je vse skupaj steklo po tako imenovanem pospešenem kazenskem postopku (»fast track«), ki je plod dobrega sodelovanja vseh treh pomurskih represivnih organov, policistov, tožilcev in sodnikov, ki s skupnimi močmi nekatere kazenske zadeve, zlasti ko so obtoženi tujci, rešujejo v največ 48 urah. Tako sta se okrožni državni tožilec, ki je zastopal obtožnico in zagovornik obtoženega Romuna po uradni dolžnosti, odvetnik, sporazumela za sankcijo, s katero je Radu Loghin po začetnem razburjanju strinjal in je priznal krivdo. Tako so ga tudi obsodili in že poslali proti njegovi državi Romuniji.Ker kazenska zakonodaja tako določa, se je sodnik Palatin namreč strinjal z doseženim sporazumom, ter je Romunu izrekel enotno desetmesečno pogojno kazen, ki ne bo izvršena če obtoženi v dveh letih ne ponovi podobnega kaznivega dejanja. Ob tem je sodnik Romuna za leto dni izgnal iz Slovenije, stroške kazenskega postopka, sodne tolmačke in zagovornika pa bo poravnan iz slovenskega državnega proračuna.