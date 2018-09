Romun v Slovenijo pretihotapil 22 tujcev

ČRNOMELJ – Nekaj po 19. uri v ponedeljek so črnomeljski policisti v okolici Črnomlja ustavili kombinirano vozilo romunskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da je v tovornem delu vozila 22 tujcev, od tega 16 državljanov Pakistana in šest državljanov Eritreje, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. 44-letnemu državljanu Romunije, ki je prevažal tujce, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Predvidoma danes ga bodo kriminalisti privedli k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo zaradi prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.



Štiri mladoletne tujce so odpeljali v center za tujce, državljana Pakistana, ki je izrazil namero za mednarodno zaščito, so odpeljali v azilni dom, preostale pa bodo po zaključenih policijskih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.