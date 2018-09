Razveljavil bi sodbo Cakiću, tožilka ga je označila za »izurjen stroj za ubijanje«

LJUBLJANA – Na Višjem sodišču v Ljubljani je danes potekala pritožbena seja za Stefana Cakića, ki ga je Okrožno sodišče v Ljubljani aprila spoznalo za krivega uboja igralca Gašperja Tiča v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti in mu prisodilo 8,5 leta zapora. Obramba predlaga znižanje kazni ali njegovo oprostitev, tožilstvo pa višjo kazen. Prvostopenjsko sodišče je Cakića spoznalo za krivega uboja Tiča, kar naj bi storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti zaradi kombinacije osebnostne motnje ter alkohola in kokaina, ki ju je užil v času pred dejanjem. V postopku Cakić dejanja ni zanikal. Je pa ves čas trdil, da se kritičnega časa ne spominja v celoti ter da se je pred tem v Tičevem stanovanju zbudil gol in z občutkom, da je bil spolno napaden. Obdolženega na današnji obravnavi ni bilo. Kot je pojasnil njegov zagovornik Gorazd Fišer, njegova stranka zaupa sodišču, seje pa se ne želi udeležiti.

Zagovornik bi razveljavitev sodbe

Fišer je v svoji pritožbi navajal bistvene kršitve kazenskega postopka, med drugim, da je sodišče posredno upoštevalo tudi prvo izjavo Cakića policistom takoj po dogodku, ki jo je podal brez prisotnosti odvetnika. Zato obramba ocenjuje, da se ta sodba opira tudi na nedovoljen dokaz in bi jo bilo treba razveljaviti. Tako je predlagal, naj višje sodišče sodbo prvostopenjskega sodišča razveljavi in vrne v odločanje prvostopenjskemu sodišču v popolnoma novi sestavi, naj odloči samo ali pa naj obdolženemu izreče nižjo kazen. Svoje predloge je podkrepil s trditvijo, da je bil obdolženi v času storitve kaznivega dejanja pravno še 'mlajši polnoletni', zato bi ga po zakonu lahko obravnavali še kot mladoletnika. Izpostavil je tudi ugotovitve sodnih izvedencev psihiatrične stroke o obdolženčevi infantilnosti in o tem, da je bistveno manj zrel od svojih vrstnikov. Okrožno sodišče je tudi kritiziral, češ da ni upoštevalo kot olajševalno okoliščino tega, da je Cakić po dogodku poklical pomoč.

Tožilka bi kazen zvišala na 12 let

Višja državna tožilka Tamara Gregorič pa je v pritožbi višjemu sodišču predlagala zvišanje kazni Cakiću na 12 let. Zdajšnja kazen je namreč po njenem prepričanju prenizka, premila in nepravična kazen. Okrožno sodišče je po mnenju tožilke nekatere oteževalne okoliščine zmotno upoštevalo kot olajševalne, na primer to, da je Cakić dejanje storil pod vplivom alkohola in drog. Opozorila je namreč, da je Cakić vedel, kakšen postane pod vplivom substanc, pa jih je kljub temu jemal. Kritizirala je tudi to, da je okrožno sodišče relativno mladost obdolženega upoštevalo kot olajševalno okoliščino. Spomnila je, da je bil Cakić še kot zelo mlad sprejet v tujsko legijo, in dejala, da v tujsko legijo ni sprejet vsakdo, ampak nekdo, ki je sposoben drugemu vzeti življenje ter Cakića označila za »izurjen stroj za ubijanje«.



Višje sodišče bo svojo odločitev izdalo pisno.