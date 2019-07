Razkrivamo še eno žrtev Sebastiena Abramova

Našli pogrešano Lauro (12): Bila je izčrpana in prestrašena ...

ZAGREB – V nedeljo so starši iz Zagreba prijavili izginotje svoje 12-letne hčerke. Policija jo je po dnevu iskanja našla na enem od bencinskih servisov v Novem Zagrebu. Srečno vest je za hrvaške medije sporočil oče pogrešane. Od doma enkrat že pobegnila »Lauro smo našli. V nočnih urah so do nje prišli policisti, potem ko so dobili klic enega od delavcev na bencinski črpalki v