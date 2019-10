Razkrivamo, kdo naj bi dekle s pištolo prisilil v oralni seks

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU – Čeprav je od ugrabitve 22-letnega dekleta, ki je odhajalo z delovnega mesta v gostinskem lokalu, minil že dober teden, so domačini še vedno prestrašeni. »Storilec ni izbiral. Zgodilo bi se kateremu koli dekletu, ki bi takrat stalo za točilnim pultom,« nam je vsa prestrašena dejala ženska, ki dodobra pozna primer ugrabitve, ropa in kršitve spolne nedotakljivosti. Zločin 26-letnega Hrvata je v slovenski javnosti dvignil veliko prahu, nanj pa so vse bolj pozorni tudi pri južnih sosedih, predvsem, ker se bo mladenič po odsluženi kazni vendarle moral vrniti v svojo domovino. Pričakovati gre, da ga bo po vseh nagnusnih dejanjih, ki naj bi jih ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: SN1 za enodnevni dostop do digitalnih Slovenskih novic (1 EUR) ali SN7 za tedenski dostop do digitalnih Slovenskih novic (4 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.