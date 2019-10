Razkrivamo: Abramov naj bi imel ruski potni list

Naravna katastrofa v Sloveniji, napadi so se letos okrepili

LJUBLJANA – Vlada je obravnavala poročilo o stanju in oceni škode zaradi prenamnožitve podlubnikov v letu 2019. V poročilu Zavod za gozdove Slovenije ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za razglasitev naravne nesreče ter da je bilo v gozdovih zaradi prenamnožitve podlubnikov v obdobju od 1. maja do 13. avgusta letos napadenih 517.000 kubičnih metrov smreke, ki jih je treba posekati in